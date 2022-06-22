Стали известны детали создания российского магазина приложений

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании в РФ магазина мобильных приложений

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании в РФ магазина мобильных приложений. Благодаря документу, размещенному на сайте российского парламента, стали известны детали создания отечественного аналога ведущих западных маркетплейсов приложений.

«Законопроектом предлагается предусмотреть создание российского магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства, — сказано в пояснительной записке к документу. — Предлагаемый подход позволит обеспечить без затрат федерального бюджета отказоустойчивость и бесперебойность оказания российским гражданам интернет-сервисов, частных и государственных услуг».

Начало работы по созданию российского магазина приложений авторы законопроекта объяснили санкционным давлением, неопределенностью с поставками оборудования, а также отключением России от иностранной IT-инфраструктуры. По мнению законодателей, россиян необходимо обеспечить «привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия».

Ранее создатели российского магазина приложений NashStore АНО «Цифровые платформы» рассказали об итогах первого месяца работы российского магазина приложений для Android. Среди прочего, были названы самые популярные приложения на площадке.