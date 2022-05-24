Мишустин сообщил о создании в России аналога App Store

Премьер Мишустин сообщил о создании в России аналога магазина приложений App Store

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России создается отечественный аналог магазина приложений App Store. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мишустин обратил внимание, что в последнее время российские пользователи столкнулись с ограничениями в App Store. «До недавнего времени в телефоне можно было установить любой полезный контент — от спортивных приложений до курсов иностранных языков, точных наук. Однако этот передовой сегмент тоже оказался зависим от политической конъюнктуры, от санкционной одержимости», — рассказал он.

Чтобы защитить интересы граждан, в России решили создать отечественный аналог App Store, отметил Мишустин. По его словам, в российском маркетплейсе отечественные разработчики и их зарубежные коллеги смогут размещать и продавать свои программы.

Сообщается, что аналог App Store будет устанавливаться автоматически на все устройства, которые ввозятся или производятся на территории России.

В конце апреля в АНО «Цифровые платформы» заявили, что на платформе iOS, в отличие от Android, нет возможности создания полноценных магазинов приложений. Компания попросила Минцифры разработать законопроект, согласно которому Apple будет обязана пускать на iOS магазины приложений, альтернативные AppStore.

16 мая в России заработал отечественный магазин приложений NashStore, предназначенный для устройств под управлением Android. С его помощью пользователи могут скачивать, устанавливать, обновлять сервисы и оплачивать подписки.