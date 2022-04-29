Минцифры попросили обязать Apple пускать на iOS альтернативные маркетплейсы

Разработчик NashStore попросил Минцифры обязать Apple пускать альтернативные маркетплейсы

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Цифровые платформы», занимающаяся разработкой российского магазина приложений NashStore, попросила Минцифры о помощи в борьбе с монополией маркетплейса AppStore. Об этом рассказал «Ленте.ру» директор по проектам организации Владимир Зыков.

В АНО «Цифровые платформы» сообщили, что на платформе iOS, в отличие от Android, нет возможности создания полноценных магазинов приложений. Из-за этого, как отметили в организации, монопольное положение занимает AppStore — маркетплейс компании Apple. В этой связи компания попросила Минцифры разработать законопроект, согласно которому Apple будет обязана пускать на iOS магазины приложений, альтернативные AppStore.

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин отметил, что сегодня разработчикам важно как можно быстрее на законодательном уровне получить возможность создания других магазинов приложений для iOS. «Учитывая острую необходимость в этом вопросе, мы не должны упускать время и применить в России практики закона ЕС "О цифровых рынках"», — сказал он, подчеркнув, что России нужно стать одной из первых стран, где появятся альтернативные маркетплейсы.

В организации заявили, что в среднем в мире более 60 процентов доходов разработчики мобильных приложений получают именно с платежей на iOS. В случае, если Apple решит убрать на территории России все возможности оплаты, то отечественные создатели приложений окажутся без средств к существованию, предупредил Зыков. «Уже сегодня мы должны перестраховаться и защитить россиян от платежных санкций», — добавил он.

Ранее стала известна дата запуска магазина приложений NashStore. По словам Зыкова, маркетплейс появится в России уже в мае этого года. По его словам, с помощью NashStore юзеры смогут скачивать, устанавливать, обновлять сервисы и оплачивать подписки.