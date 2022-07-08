В Японии назвали «варварским» нападение на экс-премьера Абэ

Генсек кабмина Японии Мацуно осудил «варварское» нападение на экс-премьера Абэ

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что власти страны осуждают нападение на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции Мацуно назвал нападение на экс-премьера «варварским» и осудил инцидент.

«В настоящее время состояние Абэ неизвестно. Детали уточняются. Подобные варварские действия абсолютно неприемлемы. Мы выступаем с решительным осуждением», — отметил генсек кабмина.

Мацуно добавил, что сейчас всем министрам Японии, находящимся в поездках по стране в рамках предвыборной кампании, передали наказ немедленно вернуться в Токио.

Представители разных политических сил Японии также выразили решительное возмущение нападением на Абэ. Кроме того, лидеры партии «Ассоциация возрождения Японии» — губернатор и мэр соседней с Наро Осаки — отказались от всех своих публичных выступлений.

В пятницу, 8 июля, стало известно о покушении на Абэ. Мужчина выстрелил в политика сзади и ранил его в грудь. Экс-премьер упал на землю, позже его госпитализировали. После покушения Абэ сначала был в сознании и реагировал на речь.