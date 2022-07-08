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Спорт

Стало известно число выбранных на драфте НХЛ российских хоккеистов

Клубы Национальной хоккейной лиги выбрали 23 российских игрока на драфте 2022 года

Фото: Aaron Doster-USA TODAY Sports / Reuters

Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на драфте 2022 года выбрали 23 российских игрока. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первый раунд состоялся в четверг, 7 июля. На нем «Анахайм Дакс» выбрал Павла Минтюкова, «Вашингтон Кэпиталс» — Ивана Мирошниченко, а «Миннесота Уайлд» — Данилу Юрова.

Во второй день драфта, 8 июля, прошли оставшиеся шесть раундов, в ходе которых стали известны команды для еще 20 хоккеистов. В 2022 году общее число задрафтованных россиян сократилось: в 2021-м было выбрано 29 отечественных спортсменов.

Следующий сезон регулярного чемпионата НХЛ начнется 7 октября. В первой игре встретятся «Нэшвилл Предаторс» и «Сан-Хосе Шаркс». Всего в регулярном чемпионате пройдет 1312 матчей.

В финале Кубка Стэнли в нынешнем сезоне победил «Колорадо Эвеланш». В составе команды выступает российский нападающий Валерий Ничушкин.

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