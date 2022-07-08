Стало известно число выбранных на драфте НХЛ российских хоккеистов

Клубы Национальной хоккейной лиги выбрали 23 российских игрока на драфте 2022 года

Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на драфте 2022 года выбрали 23 российских игрока. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первый раунд состоялся в четверг, 7 июля. На нем «Анахайм Дакс» выбрал Павла Минтюкова, «Вашингтон Кэпиталс» — Ивана Мирошниченко, а «Миннесота Уайлд» — Данилу Юрова.

Во второй день драфта, 8 июля, прошли оставшиеся шесть раундов, в ходе которых стали известны команды для еще 20 хоккеистов. В 2022 году общее число задрафтованных россиян сократилось: в 2021-м было выбрано 29 отечественных спортсменов.

Следующий сезон регулярного чемпионата НХЛ начнется 7 октября. В первой игре встретятся «Нэшвилл Предаторс» и «Сан-Хосе Шаркс». Всего в регулярном чемпионате пройдет 1312 матчей.

В финале Кубка Стэнли в нынешнем сезоне победил «Колорадо Эвеланш». В составе команды выступает российский нападающий Валерий Ничушкин.