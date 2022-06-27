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«Колорадо» выиграл Кубок Стэнли впервые с 2001 года

«Колорадо Эвеланш» выиграла Кубок Стэнли впервые с 2001 года, обыграв «Тампу-Бэй Лайтнинг»

Фото: Jason Franson / Keystone Press Agency / Global Look Press

Хоккейная команда «Колорадо Эвеланш» выиграла Кубок Стэнли впервые с 2001 года, обыграв «Тампу-Бэй Лайтнинг» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Sports.ru.

Встреча прошла на стадионе Amalie Arena в Тампе и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Колорадо». Шайбы в ворота противников забросили Натан Маккиннон на 22-й минуте матча и Арттури Лехконен — на 33-й. У хозяев голом на 4-й минуте отметился Стивен Стэмкос.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин стал 36-м по счету россиянином, выигравшим Кубок Стэнли.

16 июня «Колорадо» обыграл «Тампу» со счетом 4:3 в первом матче финальной серии. В последних двух розыгрышах Кубка Стэнли победу одержала «Тампа-Бэй». «Колорадо» в последний раз становился чемпионом НХЛ в 2001 году.

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Марина Совина
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