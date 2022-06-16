Гол и пас россиянина помогли «Колорадо» выиграть первый матч финальной серии НХЛ

Гол и пас Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Тампу» в первом матче финальной серии НХЛ

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче финальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Денвере и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Победитель матча был определен в овертайме.

Выйти вперед в финальной серии «Колорадо» помог российский форвард Валерий Ничушкин. Он отметился голом в основное время, а в овертайме отдал пас Андре Бураковски, который забросил победную шайбу.

В финале Восточной конференции «Тампа» оказалась сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс». Команда завоевала право в третий раз подряд сыграть в финале плей-офф Кубка Стэнли. В составе «Тампы» выступают российские форварды Никита Кучеров и Михаил Сергачев, а также вратарь Андрей Василевский.

В финале Западной конференции хоккеисты «Колорадо» победили «Эдмонтон Ойлерс». В составе команды играет один россиянин — Валерий Ничушкин.