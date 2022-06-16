Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Пабло Карреньо-Буста
2:1
Завершен
Себастьян Корда
Галле
Маккензи Макдональд
0:2
Завершен
Феликс Оже-Альяссим
Галле
Бостон Селтикс
Завтра
04:00 (Мск)
Голден Стэйт Уорриорз
НБА - плей-офф|Финал. 6-й матч
Колорадо Эвеланш
19 июня
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 2-й матч
Спорт

Гол и пас россиянина помогли «Колорадо» выиграть первый матч финальной серии НХЛ

Гол и пас Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Тампу» в первом матче финальной серии НХЛ

Фото: Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports / Reuters

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче финальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Денвере и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Победитель матча был определен в овертайме.

Выйти вперед в финальной серии «Колорадо» помог российский форвард Валерий Ничушкин. Он отметился голом в основное время, а в овертайме отдал пас Андре Бураковски, который забросил победную шайбу.

В финале Восточной конференции «Тампа» оказалась сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс». Команда завоевала право в третий раз подряд сыграть в финале плей-офф Кубка Стэнли. В составе «Тампы» выступают российские форварды Никита Кучеров и Михаил Сергачев, а также вратарь Андрей Василевский.

В финале Западной конференции хоккеисты «Колорадо» победили «Эдмонтон Ойлерс». В составе команды играет один россиянин — Валерий Ничушкин.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Набиуллина предсказала сохранение давления на Россию «надолго или навсегда»
Россиянкам перечислили модные цвета помады на лето 2022
Россиян предупредили о росте цен на инсулин
Названа оптимальная частота смены постельного белья
На режиссера фильма «Выстрел» Красникова совершили нападение в Москве
Минфин призвал избегать «наркотиков» для экономики
Гол и пас россиянина помогли «Колорадо» выиграть первый матч финальной серии НХЛ
Володин предложил переименовать Киев в Нуланд
Появились кадры с места крушения легкомоторного самолета в российском регионе
«Газпром» уведомил австрийскую OMV о сокращении поставок газа из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.