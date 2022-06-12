Клуб Кучерова и Василевского в третий раз подряд вышел в финал Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в третий раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли и завоевала право в третий раз подряд сыграть в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 12 июня, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «молний». В составе победителей по одной голевой передаче оформили россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачев. Их одноклубник вратарь Андрей Василевский отразил 20 из 21 броска по своим воротам.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин совершил 29 сейвов. Его соотечественник Артемий Панарин не отметился результативными действиями.

«Тампа-Бэй» победила в последних двух розыгрышах Кубка Стэнли. В нынешнем сезоне «Лайтнинг» поспорят за титул с «Колорадо Эвеланш».

