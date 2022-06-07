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Назван первый финалист Кубка Стэнли

Хоккеисты «Колорадо» победили «Эдмонтон» в плей-офф НХЛ и вышли в финал Кубка Стэнли

Фото: Ron Chenoy / Reuters

Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» победили «Эдмонтон Ойлерс» в четвертом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 6:5. Голлами в команде победителей отметились Кейл Макар (на четвертой минуте), Девон Тэйвз (на 41-ой), Габриэль Ландеског (на 49-ой), Натан Маккиннон (на 54-ой) и Микко Рантанен (на 55-ой). Победную шайбу забросил Арттури Лехконен (на 62-ой минуте).

6 мая игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинс» устроили массовую драку из-за атаки на российского вратаря Игоря Шестеркина. Канадский форвард «Питтсбурга» Джефф Картер врезался в голкипера «Рейнджерс» и сбил его с ног. Это спровоцировало потасовку у ворот, за что нападающий получил четырехминутный штраф.

Марина Совина
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