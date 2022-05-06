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Игроки НХЛ устроили массовую драку из-за атаки на российского вратаря

Форвард Картер сбил с ног вратаря Шестеркина и спровоцировал массовую драку в матче НХЛ

Фото: Darryl Dyck / Globallookpress.com

Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинс» устроили массовую драку из-за атаки на российского вратаря Игоря Шестеркина в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Канадский форвард «Питтсбурга» Джефф Картер врезался в голкипера «Рейнджерс» и сбил его с ног. Это спровоцировало потасовку у ворот, за что нападающий получил четырехминутный штраф. Также с площадки был удален игрок «Рейнджерс» Алекси Лафренье. Шестеркин некоторое время не мог самостоятельно подняться со льда, ему потребовалась медицинская помощь. Однако россиянин смог продолжить игру.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Рейнджерс». Команды сравняли счет в серии плей-офф.

Ранее сообщалось, что канадского нападающего «Бостон Брюинс» Брэда Маршанда оштрафовали на пять тысяч долларов. Хоккеиста наказали за удар клюшкой по амуниции российского вратаря «Каролины Харрикейнс» Петра Кочеткова.

Дарья Коршунова
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