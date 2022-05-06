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НХЛ наказала канадского хоккеиста за удар российского вратаря

НХЛ оштрафовала канадца Маршанда на пять тысяч долларов за удар клюшкой вратаря Кочеткова
Брэд Маршан

Брэд Маршан. Фото: James Carey Lauder / USA TODAY Sports / Reuters

Канадского нападающего «Бостон Брюинс» Брэда Маршанда оштрафовали на пять тысяч долларов. Об этом сообщается в Twitter департамента Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по безопасности игроков.

Хоккеиста наказали за удар клюшкой по амуниции российского вратаря «Каролины Харрикейнс» Петра Кочеткова. Эпизод произошел во втором матче серии плей-офф, который состоялся в четверг, 5 мая. Победу в поединке со счетом 5:2 одержала «Каролина», упрочив лидерство в серии (2:0).

Кочетков вышел на замену в середине первого периода матча. Для него эта игра стала дебютной в Кубке Стэнли. Он отразил 30 из 32 бросков и был признан третьей звездой встречи.

31 марта канадского нападающего «Бостона» Тейлора Холла также оштрафовали на пять тысяч долларов. Он был наказан за удар по голове защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Любушкина. После инцидента россиянин покинул площадку и не смог вернуться на лед до конца матча.

Дарья Коршунова
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