НХЛ оштрафовала канадского хоккеиста за удар российского соперника по голове

Канадец Холл оштрафован НХЛ на пять тысяч долларов за удар по голове россиянина Любушкина

Канадский нападающий «Бостон Брюинс» Тейлор Холл оштрафован на пять тысяч долларов. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккеиста наказали за удар по голове российского защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Любушкина. После инцидента россиянин покинул площадку и не смог вернуться на лед до конца матча.

Эпизод произошел в матче команд, который состоялся во вторник, 29 марта. Победу одержал «Торонто» со счетом 6:4.

Любушкин выступает за «Торонто» с февраля 2022 года. Он провел за команду 63 встречи. На его счету десять результативных передач.

Всего Любушкин, четыре сезона выступавший за «Аризону Койотс», провел 197 матчей в НХЛ. В них он отметился одной заброшенной шайбой и 19 голевыми пасами.