Беспилотный автомобиль Xiaomi показали на фото

GizmoChina: самоуправляемый автомобиль Xiaomi заметили на дорогах в Китае

В Китае заметили беспилотный автомобиль Xiaomi, который тестировала корпорация. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Фотографию машины, оказавшейся на дорогах общего пользования, показал блогер с Weibo под ником Deroy. По его словам, беспилотная машина имеет кузов спортивного автомобиля и четыре двери. Авто выделяется на фоне остальных автомобилей системой датчиков и лидаров, расположенных на крыше.

Журналисты медиа положительно оценили внешний облик беспилотника. Однако авторы отметили, что, вероятно, Xiaomi использует платформу стороннего производителя для тестирования собственной беспилотной системы. «Это всего лишь тестовая машина, и окончательный дизайн, скорее всего, изменится», — подчеркнули специалисты.

Также авторы рассказали, что предстоящий автомобиль от Xiaomi, судя по всему, получит автономное управление. «Находящийся на крыше лидар обеспечивает компьютеру и механической системе автомобиля трехмерное изображение для принятия решений о вождении», — объяснили журналисты.

В конце ноября 2021 года источники Reuters рассказали, что Xiaomi начнет производство серийных электрокаров в 2024 году. Компания намерена инвестировать в производство около 1,5 миллиарда долларов в течение ближайших 10 лет.