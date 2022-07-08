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Ведущий культового шоу на ТНТ рассказал о ремонте квартир в Англии

Российский телеведущий Сергей Дружко рассказал, что занимался ремонтом квартир в Англии
Сергей Дружко

Сергей Дружко. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский актер Сергей Дружко, который вел культовое шоу «Необъяснимо, но факт» на ТНТ, рассказал, что в 1990 году уехал в Англию, где вместе с другом занимался ремонтом квартир. Он поделился подробностями истории в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Дружко вместе с другом Андреем поехал в Англию в 1990 году после учебы в институте. Изначально они были уличными музыкантами, а после стали мыть машины. Однако из-за жаркой погоды власти призвали жителей сократить потребление воды. «Поэтому мыть машины при таких погодных условиях крайне затруднительно», — пояснил телеведущий.

В итоге молодые люди решили заниматься ремонтом квартир. «И потом уже пошли по рукам, и из одного дома нас переправляли в другой. Таким образом, у нас появилась возможность, где жить, что есть, но и так далее. Затем мы уже обросли определенными человеческими структурами в качестве наших друзей», — рассказал Дружко.

В декабре 2020 года актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли Бориса Левина в сериале «Интерны», рассказал о своей актерской карьере в Великобритании. Он отметил, что в поисках работы он отправил запросы в 95 британских агентств, три из которых ему ответили.

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