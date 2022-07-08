«Росатом» начнет производить батареи для электромобилей

В «Росатоме» планируют запустить производство литий-ионных батарей для электрокаров

Входящая в структуру «Росатома» компания «Рэнера» планирует запустить производство литий-ионных батарей для электрокаров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рэнера» входит в топливную компанию «ТВЭЛ», подконтрольную «Росатому». О планах начать выпуск литий-ионных аккумуляторов для электромобилей в интервью рассказал ее гендиректор Александр Камашев.

«Чтобы обеспечить производителей поставками батарей, мы запустим сборочное производство в Москве, где будут организованы операции по инжинирингу и производству модулей, паков и систем накопления энергии мощностью 150 мегаватт-час в год», — заявил Камашев в разговоре с журналистами.

Кроме того, к 2025 году «Рэнера» собирается построить в Калининградской области завод по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей. Общая мощность выпускаемых компонентов составит около четырех гигаватт-часов в год.

В начале июля журналисты BBC сообщили, что в Финляндии начали использовали песок для хранения энергии вместо стандартных аккумуляторов. Материал способен несколько месяцев сохранять тепло от 500 до 600 градусов по Цельсию.