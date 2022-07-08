Курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые за 20 лет

Курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые с декабря 2002 года

Евро продолжил снижение по отношению к доллару — в ходе торгов 8 июля европейская валюта установила 20-летний антирекорд, опустившись ниже 1,01 доллара впервые с декабря 2002 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Investing.com.

По состоянию на 11:03 по московскому времени евро торговался по 1,0104 доллара (минус 54 цента по

отношению к уровню предыдущего закрытия торгов). В начале июля аналитики Deutsche Bank предсказали евро дальнейшее ослабление и снижение курса ниже паритета с долларом.

По их мнению, европейская валюта продолжит слабеть из-за опасений инвесторов по поводу скорой рецессии в еврозоне на фоне энергетического кризиса. Кроме того, на валюту оказывает давление бездействие Европейского центробанка, который до сих пор не повысил базовую ставку с нулевого уровня.

7 июля по отношению к доллару резко вырос курс фунта — валюта укрепилась на 0,55 процента до отметки в 1,1996 доллара на фоне новостей об отставке премьер-министра Бориса Джонсона. Был зафиксирован похожий рост по отношению к евро — до 1,175 евро (плюс 0,38 процента).