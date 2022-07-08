В Горловке сообщили о десяти пострадавших из-за обстрела со стороны ВСУ

Мэр Горловки Приходько сообщил, что из-за обстрела со стороны ВСУ пострадали 10 человек

Из-за обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 10 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

По данным представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска выпустили в сторону Горловки 13 снарядов 155-го калибра.

Как сообщает Приходько, под обстрел попал жилой массив «Солнечный». В числе раненых — двое подростков.

Ранее в ДНР сообщили об обстреле Кировского и Ворошиловского районов Донецка снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров. Огонь велся с территории, подконтрольной Киеву.

Также об обстреле со стороны ВСУ сообщали власти Херсонской области. Удар по ГЭС в Новой Каховке отразили российские средства ПВО.