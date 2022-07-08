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Мужчина получил в подарок на свадьбу новое сердце

Daily Mail: умирающий мужчина женился и получил новое сердце в подарок на свадьбу
Сильвия Дука и Маурицио Калорио

Сильвия Дука и Маурицио Калорио. Кадр: alanews / YouTube

Умирающий житель итальянского города Турин, чьим последним желанием было жениться на возлюбленной, получил новое сердце в качестве свадебного подарка. Об этом сообщает Daily Mail.

47-летний Маурицио Калорио и его 42-летняя возлюбленная Сильвия Дука встречались шесть лет. У них родилась дочь. Пара планировала пожениться, но им пришлось отложить свадьбу из-за пандемии COVID-19.

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Недавно Калорио перенес остановку сердца. Он попал в больницу, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Мужчине требовалась пересадка сердца, однако подходящий донорский орган никак не удавалось найти. Влюбленные не знали, доживет ли Калорио до дня свадьбы, и решили устроить церемонию прямо в больнице. Палату украсили шариками и букетом, сделанным из шприцов для забора крови.

Всего через несколько часов после церемонии бракосочетания мужчине сказали, что подходящее для пересадки сердце появилось в Неаполе. Специальным рейсом орган доставили в Турин, и в ту же ночь мужчина перенес семичасовую операцию по пересадке сердца. «В ту ночь случилось чудо. После свадьбы мы получили замечательный подарок — новое сердце для Маурицио. Без трансплантации у него почти не было шансов выжить», — сказала Дука.

В настоящее время Калорио остается в больнице под наблюдением врачей, но операция прошла успешно, и врачи ожидают, что его здоровье полностью восстановится. «Мы находились во мраке, но этот подарок наполнил нас радостью. Теперь мы собираемся состариться вместе и вырастить нашу дочь. Благодаря чьей-то щедрости Маурицио обрел новую жизнь», — подчеркнула жена мужчины.

Ранее сообщалось, что житель британского города Престатин сделал предложение возлюбленной перед операцией по пересадке сердца, которая могла закончиться его гибелью. Вопреки опасениям, новое сердце не повредило его отношениям с невестой.

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Алиса Дмитриева
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