Мужчина умер на 17 минут и сделал предложение возлюбленной

Daily Record: британец перенес клиническую смерть и сделал предложение возлюбленной

Житель британского города Престатин сделал предложение возлюбленной перед операцией по пересадке сердца, которая могла закончиться его гибелью. Об этом сообщает Daily Record.

Бруклин Пикмен имел врожденный дефект сердца: два главных кровеносных сосуда направляли кровь в неправильную сторону. На следующий день после рождения ему потребовались две хирургические операции, а в 20 лет он перенес инсульт. Это произошло во время еще одной операции на сердечном клапане. Хирургическое вмешательство прошло неудачно, и наступила клиническая смерть. Мужчина умер на 17 минут, а когда его реанимировали, впал в кому.

Врачи предупредили родственников Пикмена, что надежды на благоприятный исход почти нет. Несмотря на это, он вышел из комы. После этого специалисты рекомендовали ему срочную пересадку сердца.

Перед трансплантацией мужчина решил сделать предложение своей возлюбленной Элли Спенсер. «Когда выяснилось, что мне нужно новое сердце, я сказал Элли, что нам лучше помолвиться на случай, если мое новое сердце не полюбит ее», — вспоминает Пикмен. Девушка ответила согласием. «Я думаю, это успокоило его, — рассказывает Спенсер. — Он волновался перед такой близкой встречей со смертью. Я хотела, чтобы он отправился на трансплантацию, зная, как сильно я люблю его».

Операцию дважды отменяли. В первый раз это случилось за четыре часа до начала, когда Пикмену уже сделали разрез грудной клетки. Второй раз ее прервали уже в операционной, так как донорский орган оказался неподходящим. В конце концов, мужчину успешно прооперировали. Вопреки опасениям, новое сердце не повредило его отношениям с невестой. «Оказалось, что оно любит ее также, как и старое», — утверждает он.

Ранее сообщалось, что в Шотландии узнавший о смертельном диагнозе мужчина сделал предложение руки и сердца возлюбленной накануне Рождества. За три недели возлюбленные организовали свадебную церемонию, которая прошла на футбольном стадионе «Селтик Парк».