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Названа причина ухода в отставку премьер-министра Эстонии

Причиной отставки премьер-министра Эстонии стал план вновь возглавить правительство

Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уходит в отставку, чтобы затем вновь возглавить правительство. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно законодательству страны, после отставки прежнего правительства премьер-министр, лидер Реформистской партии Кая Каллас должна объявить в парламенте, что покидает пост. После этого президент Алар Карис назначит ее новым кандидатом в премьер-министры.

Каллас занимала должность премьер-министра республики с января 2021 года.

Ранее премьер заявила, что сама внесла предложение о своей отставке. «Потому что, если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства», — объяснила она. Каллас также отметила, что для ее отставки и назначения новых министров необходимо собрать Рийгикогу — государственное собрание Эстонии.

В июне Каллас внесла представление об отставке семерых министров, отклонивших одобренный правительством законопроект о переходе начального образования на эстонский язык.

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Марина Совина
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