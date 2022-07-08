Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Жители Анапы потребовали отменить концерты Киркорова в городе

Жители Анапы потребовали отменить концерты Киркорова из-за «пропаганды извращений»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Концерты народного артиста России эстрадного певца Филиппа Киркорова требуют отменить в Анапе. Об этом сообщают «Кубанские новости».

С требованием выступили казаки, представители национальных культур, а также общественные деятели Анапы.

«Признавая все нарастающие угрозы обществу, культуре и традициям народов России, продвигаемые такими "деятелями культуры" как Киркоров, участники встречи единодушно заявляют о назревшей необходимости положить конец безнаказанным актам глумления, вседозволенности и оскорбления чувств верующих, пропаганде извращений, культа наживы, наркомании, попрания культурной уникальности народов России и патриотических и традиционных ценностей», — сказано в резолюции жителей города.

Концерты Киркорова должны пройти в Анапе 25 июля и 10 августа.

Ранее выступления певца были отменены в Пятигорске, Майкопе и Ставрополе. Одной из причин стали жалобы представителей православной и мусульманской общественности. По мнению жителей Кавказа, Киркоров оскорбляет своими номерами чувства верующих. Так, во время исполнения трека «Мария Магдалена» на своем юбилейном концерте народный артист ходил по декоративному кресту, установленному на сцене.

Здесь и сейчас


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
В Кремле отреагировали на убийство Синдзо Абэ
Экс-посол России в Японии рассказал о влиянии Абэ на отношения стран
Российская стилистка назвала комбинезон свадебным трендом лета 2022 года
Россиянин получил восемь лет колонии за убийство сожительницы в общежитии
В Британии увидели угрозу экологии после отставки Джонсона
Россияне бросили трехлетнюю дочь в запертой машине в 30-градусную жару
Регина Тодоренко двумя словами описала свою беременность
В доме стрелявшего в Абэ нашли взрывчатку
Минтруд предупредил россиян о сокращении рождаемости
В Кремле объяснили слова Путина о потенциале российской армии на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.