Жители Анапы потребовали отменить концерты Киркорова в городе

Жители Анапы потребовали отменить концерты Киркорова из-за «пропаганды извращений»

Концерты народного артиста России эстрадного певца Филиппа Киркорова требуют отменить в Анапе. Об этом сообщают «Кубанские новости».

С требованием выступили казаки, представители национальных культур, а также общественные деятели Анапы.

«Признавая все нарастающие угрозы обществу, культуре и традициям народов России, продвигаемые такими "деятелями культуры" как Киркоров, участники встречи единодушно заявляют о назревшей необходимости положить конец безнаказанным актам глумления, вседозволенности и оскорбления чувств верующих, пропаганде извращений, культа наживы, наркомании, попрания культурной уникальности народов России и патриотических и традиционных ценностей», — сказано в резолюции жителей города.

Концерты Киркорова должны пройти в Анапе 25 июля и 10 августа.

Ранее выступления певца были отменены в Пятигорске, Майкопе и Ставрополе. Одной из причин стали жалобы представителей православной и мусульманской общественности. По мнению жителей Кавказа, Киркоров оскорбляет своими номерами чувства верующих. Так, во время исполнения трека «Мария Магдалена» на своем юбилейном концерте народный артист ходил по декоративному кресту, установленному на сцене.

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