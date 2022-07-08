Ради американского миллиардера не будут разбирать мост в Европе

Ради яхты основателя Amazon Джеффа Безоса решили не разбирать часть моста в Роттердаме

В Нидерландах не будут разбирать мост Koningshaven, известный как De Hef, ради прохода новой парусной трехмачтовой яхты Y721, заказанной несколько лет назад основателем Amazon Джеффом Безосом у компании Oceanco. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на письмо вице-мэра города Роттердам Винсента Карреманса.

Политик рассказал, что получил письмо от Oceanco, в котором компания заявила, что пока не будет просить разрешение на демонтаж части конструкции. В конце июня стало известно, что строители опасаются вандализма, поэтому не будут согласовывать работы по разбору моста.

Член совета нидерландской партии Зеленых Марвин Билджоен оказался рад тому, что De Hef не будут разбирать. «Мост — национальный памятник, который не нужно слишком сильно переделывать. Однако нас все равно беспокоит тот факт, что демонтаж могут одобрить благодаря деньгам», — заявил политик. На данный момент неизвестно, как яхта Безоса сможет попасть в океан. Oceanco и Amazon не ответили на запросы издания.

Суперъяхта длиной около 127 метров должна была пройти через Роттердам летом 2022 года, чтобы попасть в океан. Изначально власти города были согласны разобрать часть моста, известного как De Hef, для прохода высокого судна. Все расходы по демонтажу и обратной сборке планировала взять на себя Oceanco. Жители Роттердама неоднозначно отреагировали на заявление о демонтаже. Часть из них испытала гордость, однако другие предложили забросать «новую игрушку Безоса» яйцами.

Мост Koningshaven был построен в 1878 году, он считается государственным историческим памятником. Изначально в середине был поворотный мост, позже он был заменен на подъемный. Во время Второй мировой войны Koningshaven был сильно поврежден. В 2017 году мост демонтировали ради реконструкции, после нее городские власти пообещали больше ничего с ним не делать.