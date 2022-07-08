Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Росфинмониторинг предупредил о росте случаев рассылок якобы от лица сотрудников

Росфинмониторинг предупредил россиян о росте случаев мошеннических рассылок якобы от лица сотрудников ведомства с информацией о возмещении денег, об этом говорится на его сайте.

Злоумышленники от лица сотрудников службы рассылают письма, в том числе направленные по электронной почте, о начислении денег. Росфинмониторинг пояснил, что не наделен полномочиями по возмещению вреда и выплате компенсаций гражданам.

Ранее появилась информация о еще одной новой схеме обмана. Аферисты оставляют под популярными видео на YouTube комментарии, в которых рассказывают о некой криптобирже. Злоумышленники уверяют, что на ней есть баг, благодаря которому можно обменять криптовалюту по курсу, который в десять раз выгоднее обычного.

Между тем россияне вновь столкнулись с большим числом телефонных звонков от мошенников — весной 2022 года 70 процентов пользователей получили различные нежелательные звонки, включая спам. В мае количество опасных звонков выросло на 32 процента в годовом выражении.