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Совет Федерации разрешил банкам вводить комиссию на счета в валюте

Совфед дал банкам право вводить комиссию на счета в валюте для юридических лиц

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Закон, разрешающий российским банкам вводить комиссию на счета в валюте для юридических лиц, принят Советом Федерации. После его подписания президентом кредитные организации фактически получат право на отрицательные ставки, сообщает РИА Новости.

Документ дает право прописать в договоре банковского вклада или депозита в иностранной валюте размер комиссии, который превышает сумму выплачиваемых процентов. Изменение направлено на снижение объема средств и в иностранной валюте. Однако подчеркивается, что банк может, но не обязан вводить такие условия.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. При этом нормы распространятся не только на новые, но и на имеющиеся договоры о валютных счетах. Первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов ранее отмечал, что подход носит рыночный характер, поскольку банки сами смогут выбирать свою модель работы.

Ранее закон одобрили депутаты Госдумы. Впервые о возможности отрицательных ставок в Центробанке заговорили в конце мая.

В начале июня ряд банков ввел комиссии за обслуживание счетов в иностранной валюте для физических лиц, объясняя этой возросшей стоимостью их обслуживания. На этом фоне принятие законопроекта о сборах с юридических лиц ускорилось.

Поводом для новой дедолларизации стали беспрецедентные западные санкции в отношении российских банков, введенные после начала спецоперации на Украине и заблокировавшие многие международные операции.

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Платон Щукин
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