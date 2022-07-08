Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Париже открылась выставка ногайского художника из Дагестана

В РДКПЦ в Париже открылась выставка работ дагестанского художника Сраждина Батырова

Фото: Shutterstock

В Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) на набережной Бранли в Париже открылась выставка ногайского художника Сраждина Батырова. Об этом сообщает «Это Кавказ».

По словам заместителя директора РДКПЦ Вадима Сизоненко, «центр презентует широкое этнографическое разнообразие России», в частности, выставка познакомит французов с культурой ногайцев — коренного народа, проживающего на территории Дагестана и в Северном Причерноморье. Экспозиция будет открыта до 24 июля.

«Для них это открытие, большое открытие. Они знают, конечно, о том, что в нашей стране представлено множество народов, но в данном случае речь идет о практическом знакомстве с их культурой», — добавил он. Отмечается, что с 1 июля выставку ежедневно посещает в среднем от 100 до 200 человек.

Сраждин Батыров (1951−1992 годы) считается в Дагестане «первым профессиональным ногайским художником». За свою жизнь художник написал более 200 картин, в которых он раскрыл народный эпос, сюжеты из жизни простых людей и деревенские пейзажи. Большую часть жизни Батыров посвятил изучению и восстановлению традиционной культуры ногайцев, включая национальные костюмы, песни и танцы, музыкальные инструменты.

Ранее в июле сообщалось, что в музее Ван Гога в голландском Еттен-Люр открылась выставка «Вдохновение», на которой представлены работы известных художников Северной и Южной Осетии. Экспозиция считается уникальной, так как она объединила 23 художников разных поколений и более 100 их работ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Перечислены ошибки допустивших убийство Абэ телохранителей
Раскрыты данные о слежке россиян за партнерами
Героиню российского телешоу о секс-работницах избили
В некоторых ресторанах «Вкусно — и точка» исчезнет картошка фри
Захарова объяснила отсутствие Лаврова на заседании G20
Россиянка провела 12 часов зажатой в машине с трупами друзей
Стала известна возможная дата возобновления распродажи IKEA
Принц Гарри выиграл суд против таблоида по поводу клеветы
Российский гимнаст-чемпион рассказал о будущем в итальянском клубе
«Росатом» начнет производить батареи для электромобилей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.