В Париже открылась выставка ногайского художника из Дагестана

В РДКПЦ в Париже открылась выставка работ дагестанского художника Сраждина Батырова

В Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) на набережной Бранли в Париже открылась выставка ногайского художника Сраждина Батырова. Об этом сообщает «Это Кавказ».

По словам заместителя директора РДКПЦ Вадима Сизоненко, «центр презентует широкое этнографическое разнообразие России», в частности, выставка познакомит французов с культурой ногайцев — коренного народа, проживающего на территории Дагестана и в Северном Причерноморье. Экспозиция будет открыта до 24 июля.

«Для них это открытие, большое открытие. Они знают, конечно, о том, что в нашей стране представлено множество народов, но в данном случае речь идет о практическом знакомстве с их культурой», — добавил он. Отмечается, что с 1 июля выставку ежедневно посещает в среднем от 100 до 200 человек.

Сраждин Батыров (1951−1992 годы) считается в Дагестане «первым профессиональным ногайским художником». За свою жизнь художник написал более 200 картин, в которых он раскрыл народный эпос, сюжеты из жизни простых людей и деревенские пейзажи. Большую часть жизни Батыров посвятил изучению и восстановлению традиционной культуры ногайцев, включая национальные костюмы, песни и танцы, музыкальные инструменты.

Ранее в июле сообщалось, что в музее Ван Гога в голландском Еттен-Люр открылась выставка «Вдохновение», на которой представлены работы известных художников Северной и Южной Осетии. Экспозиция считается уникальной, так как она объединила 23 художников разных поколений и более 100 их работ.

