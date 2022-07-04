Картины осетинских художников показали в Нидерландах

В голландском Еттен-Люр проходит выставка «Вдохновение» художников Северной и Южной Осетии

В музее Ван Гога в голландском Еттен-Люр открылась выставка «Вдохновение», на которой представлено более 100 работ известных художников Северной и Южной Осетии. Об этом пишет «Это Кавказ».

Отмечается, что мероприятие проходит в Нидерландах в рамках Дней осетинской культуры в Европе. По словам председателя международной некоммерческой ассоциации «Возрождение» Радиона Пухаева, выставка считается уникальной, поскольку она объединила почти всех участников Дней осетинской культуры в Европе разных лет — 23 художника разных поколений и более 100 работ. Экспозиция будет работать до 5 августа.

Дни осетинской культуры проходят в Европе с 2010 года — за это время в рамках культурной программы были проведены десятки мероприятий в столицах европейских стран и других крупных городах: в том числе круглые столы, пленэры, мастер-классы осетинских художников, выставки и творческие встречи деятелей искусства, показы художественных и документальных фильмов и выступления осетинских артистов и творческих коллективов.

Ранее, в июне, в Северной Осетии прошел форум «Вековые традиции моздокских кабардинцев». В рамках встречи гостей из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, а также ближнего и дальнего зарубежья прошел круглый стол, в рамках которого эксперты из различных ведомств обсудили многие темы.