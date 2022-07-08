Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

После нападения бывшему японскому премьеру Абэ сделали переливание крови

Бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ делают переливание крови

Фото: Toru Hanai / Reuters

Бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ, на которого было совершено нападение в городе Нара во время уличного выступления, делают переливание крови. Об этом сообщает Yahoo Japan.

По словам японского политика и члена Либерально-демократической партии Хакубуна Симомуры, «ситуация не внушает оптимизма».

Покушение на экс-премьера произошло в пятницу, 8 июля, в 11:30 по местному времени (05:30 по московскому времени). Бывший моряк Сил самообороны Японии подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Абэ упал, истекая кровью. Его госпитализировали на машине скорой помощи.

В полиции рассказали, что в первые минуты после покушения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки в больницу, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких».

Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что после покушения и госпитализации бывший премьер страны Синдзо Абэ жив и находится в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Абэ перестал подавать признаки жизни
Пилоты МиГ-31БМ уничтожили условные крылатые ракеты на полигоне Ашулук
Задержание укравших деньги у матери погибшего на Украине попало на видео
Россиянам назвали лучшее время для поиска съемных квартир
Ведущий «Необъяснимо, но факт» раскрыл причину своего облысения
После нападения бывшему японскому премьеру Абэ сделали переливание крови
105-летняя женщина назвала причину своего долголетия
Нутрициологи перечислили считающиеся полезными продукты с избытком сахара
Стало известно о новой возможности для пользователей WhatsApp
Массовая автоавария на МКАД из-за отлетевшего колеса попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.