После нападения бывшему японскому премьеру Абэ сделали переливание крови

Бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ делают переливание крови

Бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ, на которого было совершено нападение в городе Нара во время уличного выступления, делают переливание крови. Об этом сообщает Yahoo Japan.

По словам японского политика и члена Либерально-демократической партии Хакубуна Симомуры, «ситуация не внушает оптимизма».

Покушение на экс-премьера произошло в пятницу, 8 июля, в 11:30 по местному времени (05:30 по московскому времени). Бывший моряк Сил самообороны Японии подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Абэ упал, истекая кровью. Его госпитализировали на машине скорой помощи.

В полиции рассказали, что в первые минуты после покушения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки в больницу, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких».

Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что после покушения и госпитализации бывший премьер страны Синдзо Абэ жив и находится в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.