В Запорожье заявили о финансировании вооружения Украины мошенниками

МВД Запорожья: call-центры мошенников и онлайн-казино финансируют вооружение Украины

Замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов заявил, что в организованных при содействии Службы безопасности Украины (СБУ) call-центрах работают мошенники, которые выманивают деньги и направляют их на финансирование вооружения Киева. Его слова приводит ТАСС

«Такие call-центры напрямую контролируются сбушниками. Они финансируют украинские вооруженные формирования. И украинские онлайн-казино также финансируют вооруженные формирования», — сообщил представитель ГУ МВД Запорожья.

Селиванов добавил, что в регионе обнаружили шесть call-центров, специализировавшихся на дистанционном мошенничестве. В отношении создателей и сотрудников таких компаний проводят следственные действия.

«Такие call-центры были по всей Украине. И уже можно констатировать факт: уменьшилось количество [мошеннических] звонков с территории Украины», — заключил Селиванов.

Ранее хакер из группировки RaHDIt рассказал о мошеннических звонках в Россию с Украины. По его словам, число подобных случаев уменьшается.