В Запорожье заявили о финансировании вооружения Украины мошенниками
Замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов заявил, что в организованных при содействии Службы безопасности Украины (СБУ) call-центрах работают мошенники, которые выманивают деньги и направляют их на финансирование вооружения Киева. Его слова приводит ТАСС
«Такие call-центры напрямую контролируются сбушниками. Они финансируют украинские вооруженные формирования. И украинские онлайн-казино также финансируют вооруженные формирования», — сообщил представитель ГУ МВД Запорожья.
Селиванов добавил, что в регионе обнаружили шесть call-центров, специализировавшихся на дистанционном мошенничестве. В отношении создателей и сотрудников таких компаний проводят следственные действия.
«Такие call-центры были по всей Украине. И уже можно констатировать факт: уменьшилось количество [мошеннических] звонков с территории Украины», — заключил Селиванов.
Ранее хакер из группировки RaHDIt рассказал о мошеннических звонках в Россию с Украины. По его словам, число подобных случаев уменьшается.