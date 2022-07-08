Телескоп НАСА заснял самое глубокое тестовое изображение Вселенной

В НАСА опубликовали самое «глубокое» тестовое изображение Вселенной в инфракрасном свете

Телескоп НАСА «Джеймс Уэбб» заснял самое глубокое тестовое изображение Вселенной в инфракрасном свете. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

По мнению ученых, с помощью телескопа Джеймса Уэбба они смогут получить снимки самой дальней и ранней Вселенной. Сейчас современные мощности других устройств ограничиваются примерно 330 миллионами лет после Большого взрыва. Из-за расширения Вселенной свет самых далеких тел переходит из ультрафиолетового диапазона к инфракрасному, который «Джеймс Уэбб» может детально зафиксировать.

Публикация полноценных снимков анонсирована на 12 июля. Однако в НАСА решили поделиться предварительными кадрами, полученными через совмещение снимков с датчиков точного наведения. Такие изображения считаются техническими и на Землю обычно не передаются, но из-за расширения возможностей пропускных данных специалисты решили сохранить и опубликовать снимки. На них можно проследить яркость объектов, но определить их возраст пока нельзя.

В июне 2022 года сообщалось, что в телескоп Джеймса Уэбба попал небольшой метеорит, повредивший часть датчиков. Урон был нанесен незначительны, но искажения в поступающих кадрах были заметны.