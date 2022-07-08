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Известный комик высказался о возвращении популярного шоу на ТНТ

Комик Мусагалиев словами «пока планов нет» ответил на вопрос о возвращении шоу Talk на ТНТ

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Юморист и телеведущий, капитан команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамат Мусагалиев рассказал, планируется ли вернуть в эфир популярное шоу Talk, выходившее на телеканале ТНТ. О проекте он высказался в своем Telegram-канале.

«Вернется ли Talk? Пока в планах нет», — ответил на вопрос подписчика известный комик. Подробности о программе он не раскрыл.

Помимо того, Мусагалиев объявил, что занят очень важным для него сольным проектом. «Уже провел несколько технических вечеринок, сейчас работаю над ошибками, оттачиваем, готовим», — поделился он. По словам юмориста, он очень долго шел к этому проекту.

Программа Talk (в переводе с английского языка — «Разговор») впервые вышла на ТНТ в сентябре 2020 года. Ее участники, комики Азамат Мусагалиев, Руслан Белый, Нурлан Сабуров и Тимур Каргинов, обсуждали вопросы из разных сфер жизни. Позже Белый покинул проект, а в роли четвертого собеседника стали выступать приглашенные ведущие. Всего вышло два сезона шоу.

Ранее Мусагалиев признался, что при просмотре последних выпусков Talk у него возникло ощущение, что команда программы заскучала и «уперлась куда-то не туда». Комик добавил, что ему также показалось, что участники передачи «поднадоели» друг другу.

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Маргарита Щигарева
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