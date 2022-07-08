В Удмуртии стартовал фестиваль искусств «На родине Чайковского»

В Ижевске стартовал 65-й фестиваль искусств «На родине Петра Ильича Чайковского»

В Ижевске, Удмуртская Республика, стартовал 65-й фестиваль искусств «На родине Петра Ильича Чайковского». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мероприятие открылось 7 июля выступлением камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Концерт, проведенный на стадионе «Динамо», собрал свыше трех тысяч посетителей. Фестиваль завершится в субботу, 9 июля. На нем также выступят Государственный симфонический оркестр Удмуртии и Московский джазовый оркестр.

На открытии фестиваля присутствовал глава Удмуртии Александр Бречалов, напомнивший посетителям, что произведения композитора Петра Чайковского исполняются на планете каждые шесть минут.

Фестиваль «На родине Петра Ильича Чайковского» проводится в Удмуртии с 1958 года. В 2021 году в нем приняли участие пианист Денис Мацуев и виолончелист Борис Андрианов.

Ранее сообщалось, что в Казани в июле пройдет XVI сезон Международного фестиваля импровизационной музыки «Jazz в усадьбе Сандецкого с Ольгой Скепнер».

