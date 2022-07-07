В Казани пройдет международный музыкальный фестиваль

В Казани с 14 июля по 11 августа пройдет фестиваль импровизационной музыки

В Казани в июле пройдет XVI сезон Международного фестиваля импровизационной музыки «Jazz в усадьбе Сандецкого с Ольгой Скепнер». Об этом сообщает «Татар-информ».

В мероприятии, которое будет проходить в музее изобразительных искусств Республики Татарстан с 14 июля по 11 августа, примут участие артисты NMProject и соул-певица Светлана Жаворонкова.

Отмечается, что «Jazz в усадьбе Сандецкого с Ольгой Скепнер» проводится с 2006 года и входит в пятерку лучших фестивалей России. За последние пять лет мероприятие стало привлекать большое число туристов в Казань и Республику Татарстан, отметили организаторы фестиваля.

Ранее, 4 июля, сообщалось, что в Казани завершился трехдневный фестиваль мороженого «Вкус лета». В мероприятии приняли участие свыше десяти компаний из разных регионов России. Отмечается, что наибольшей популярностью пользовались скульптурное мороженое, сливочный пломбир и жареное мороженое из Таиланда.

Что делать?



