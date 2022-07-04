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В Казани прошел фестиваль мороженого

В Казани завершился трехдневный фестиваль мороженого «Вкус лета»

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В Казани, Республика Татарстан, завершился фестиваль мороженого «Вкус лета». Об этом пишет «Татар-информ».

Мероприятие, продлившееся три дня, прошло на Кремлевской набережной, в нем приняли участие свыше десяти компаний из разных регионов России. Отмечается, что наибольшей популярностью на фестивале пользовались скульптурное мороженое, сливочный пломбир и жареное мороженое из Таиланда.

«Технология приготовления нашего мороженого пришла из Таиланда и имеет название "ролл". Это лакомство холодного обжаривания, то есть снизу холодная обработка, а сверху тепловая. Это и позволяет придать ему такую форму», — рассказала о жареном мороженом участница фестиваля Салиха Рахматуллина. Она добавила, что «Вкус лета» дал возможность заявить о себе компаниям, торгующим мороженым собственного производства.

Также в рамках фестиваля прошли спортивные состязания, мастер-классы по английскому языку и игре на укулеле, а также концертная программа с участием местных творческих коллективов.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке пройдет фестиваль гребешка, на котором повара местных ресторанов представят горожанам свои варианты стрит-фуда из моллюсков.

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Евгений Шульгин
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