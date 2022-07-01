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Во Владивостоке пройдет фестиваль гребешка

Фестиваль гребешка пройдет во Владивостоке 2 и 3 июля

Фото: Shutterstock

Фестиваль гребешка пройдет во Владивостоке в начале июля. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщили «Интерфаксу» в Туристско-информационном центре Приморского края.

Мероприятие состоится 2 и 3 июля на центральной площади города. Там откроется гастропространство, где повара местных ресторанов представят горожанам свои варианты стрит-фуда из гребешка.

«Часть блюд рестораторы будут предлагать дегустировать бесплатно. Таким образом можно будет познакомиться с дальневосточной кухней», — рассказала глава центра Ольга Гуревич.

Так, все желающие смогут бесплатно попробовать дальневосточную уху, суп том ям с гребешком и четыре вида плова. Кроме того, можно будет продегустировать и другие блюда из гребешка.

Также в рамках фестиваля пройдут соревновании по открыванию раковины гребешка на скорость.

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Варвара Кошечкина
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