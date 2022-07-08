Защита помощника главы МВД России Умнова оспорила его арест

Адвокаты помощника главы МВД России Умнова обжаловали его арест и просят отменить решение

Адвокаты подали жалобу на арест помощника главы МВД России Сергея Умнова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом РЕН ТВ сообщили в Басманном суде столицы, который избрал ему меру пресечения.

Защита просит отменить решение об аресте, оспаривая его законность. Адвокаты предлагают избрать Умнову домашний арест или любую другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Дата слушаний по жалобе пока не назначена.

6 июля Басманный суд Москвы арестовал Умнова, экс-замначальника Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, начальника УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова и старшего судебного пристава — начальника отдела Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву.

В СКР считают, что генерал-лейтенант Умнов и другие фигуранты дела якобы настойчиво рекомендовали бизнесменам жертвовать средства в Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти. Затем эти деньги бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия. Жертвователи получали некоторые преференции от правоохранительных органов.

Эту информацию отчасти подтвердили в пресс-центре МВД России. Там отметили, что, по данным следствия, в 2016–2018 годах фигуранты дела приобретали на средства Фонда «имущество в целях личного использования».

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