Суд арестовал трех генералов МВД по делу о злоупотреблении полномочиями

Суд арестовал генералов МВД Умнова, Абакумова и Семенова за злоупотребление полномочиями

Басманный суд Москвы на заседании в среду, 6 июля, арестовал помощника главы МВД России Сергея Умнова и экс-замначальника Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Умнова и Абакумова. Умнов будет находиться под арестом до 5 сентября 2022 года, Абакумов — до 6 сентября. Адвокат Умнова Алефтин Мошанский заявил, что сторона защиты намерена подать апелляционную жалобу на решение суда о его аресте.

Кроме того, суд арестовал начальника УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова и старшего судебного пристава — начальника отдела Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву.

В чем обвиняют фигурантов?

О задержании генерал-лейтенанта Сергея Умнова — помощника главы МВД России Владимира Колокольцева — сообщили в среду, 6 июля, в столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

По информации правозащитника, контактировавшего с Умновым, утром во вторник, 5 июля, к силовику пришли домой с обыском и предъявили обвинение по статье 285 Уголовного кодекса России («Злоупотребление должностными полномочиями»). Виновным себя он не признал. Тем не менее Умнова после задержания поместили в ИВС на Петровке. По данным пресс-центра МВД России, в операции по задержанию генерал-лейтенанта Умнова участвовали оперативники ФСБ и их коллеги из МВД и СКР.

Вместе с Умновым фигурантами дела, возбужденного по статье 285 УК РФ, стали начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и экс-заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор в отставке Иван Абакумов.

По данным «Коммерсанта», в СКР считают, что генерал-лейтенант Умнов и другие фигуранты дела якобы настойчиво рекомендовали бизнесменам жертвовать средства в Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти. Затем эти деньги бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия. Жертвователи получали некоторые преференции от правоохранительных органов.

Эту информацию отчасти подтвердили в пресс-центре МВД России. Там отметили, что, по данным следствия, в 2016-2018 годах фигуранты дела приобретали на средства Фонда «имущество в целях личного использования».

Коррупционная схема

Как рассказали «Известиям» в МВД России, обвиняемые организовали в Санкт-Петербурге сеть из 11 частных межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) ГИБДД якобы для поддержки сотрудников и ветеранов ведомства. Однако на самом деле все поступавшие туда средства перечислялись на личные счета высокопоставленных сотрудников.

По примерным подсчетам, оборот только одной частной компании мог превышать 15 миллионов рублей в месяц. Деятельность МРЭО осуществлялась при плотном сотрудничестве госструктур и частных компаний города в то время, когда когда начальником ГИБДД по городу и Ленинградской области там являлся арестованный Алексей Семенов. Следователей заинтересовали нарушения в деятельности 11 коммерческих МРЭО ГИБДД, в результате было возбуждено уголовное дело.

О беспорядках в системе следователям рассказала гражданка Белоруссии Наталья Шимская. Она была вынуждена вынуждена ежегодно перерегистрировать машину в Санкт-Петербурге. Женщина пожаловалась на невозможность бесплатно попасть в МРЭО города. Перерегистрировать машину предлагалось только на коммерческой основе, а за документы заплатить 6–7 тысяч рублей. Арестованные сотрудники получали все деньги не только из данных учреждений, но также и из Фонда содействия программ ГУВД, который пополнялся за счет бизнесменов.

При этом, как считает автоэксперт Дмитрий Попов, доказать криминальную составляющую в деле о злоупотреблении должностными полномочиями будет исключительно сложно. По его мнению, генерал Семенов «имеет к этой истории весьма опосредованное отношение», поскольку система МРЭО была создана уже давно, а он «всего лишь подхватил выпавшее из других рук знамя».

Кроме того, эксперт полагает, что связь между этими структурами и фондом «носила во многом благотворительный характер». «На что потом эти деньги фондом отпускались, это очень трудно доказать — наличие тут криминальной, уголовной составляющей», — пояснил Попов.