У дочери главы «Розы Хутор» изъяли украшения на 4,5 миллиона рублей во Внуково

У дочери главы «Розы Хутор» Бачина изъяли украшения на 4,5 миллиона рублей во Внуково

У дочери главы российского горнолыжного курорта «Роза Хутор» Сергея Бачина изъяли украшения на 4,5 миллиона рублей в московском аэропорту Внуково. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Baza.

Сообщается, что 16 апреля Анна Бачина летела в Москву из США с пересадкой в Стамбуле. На таможенном контроле в багаже девушки были обнаружены дорогостоящие ювелирные украшения люксового модного бренда Louis Vuitton. Уточняется, что при въезде в Россию она не заполнила декларацию.

Отмечается, что при себе у Бачиной были изделия из коллекции Volt — три пары серег, три кольца, два колье и три браслета с отличительным символом в виде буквы Z. По ее словам, она везла драгоценности по просьбе отца.

На данный момент украшения изъяты, а сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по статье о контрабанде, которая предполагает срок заключения от трех до семи лет.

В мае в сети появилось объявление о продаже элитного автомобиля Bentley Mulsanne за 50 миллионов рублей. Утверждается, что транспортное средство принадлежит дочери президента российского благотворительного фонда «Милосердие» Владимира Копышевского, бизнесвумен Элле Копышевской. Уточняется, что машина 2019 года выпуска имеет 513 лошадиных сил и пробег 2623 километра.