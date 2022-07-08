В Молдавии заявили о получении западного оружия

Госсекретарь Минобороны Молдавии Мижа заявил о получении западного стрелкового оружия

Молдавские воинские части получают западное стрелковое оружие. Об этом госсекретарь Министерства обороны Молдавии Валерий Мижа сообщил в интервью порталу Newsmaker.

По его словам, легкое стрелковое вооружение поставляется для воинских частей, участвующих в миротворческих операциях. Мижа также отметил, что в планах у Минобороны Молдавии — наладить поставки артиллерийских орудий.

Закупки нового вооружения госсекретарь ведомства объяснил необходимостью замены имеющегося оружия, которое осталось у республики с советских времен. «Мы пришли к выводу, что большая часть этого вооружения не адаптирована к нынешней реальности, нам нужно что-то более мобильное и легкое», — добавил он.