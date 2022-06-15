ЕС удвоит военный бюджет Молдавии
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что финансовая поддержка Европейского союза (ЕС) позволит Молдавии удвоить свой военный бюджет. Об этом он высказался на совместной пресс-конференции со своей молдавской коллегой Майей Санду в Кишиневе, передает РИА Новости
Макрон поддержал планы Молдавии по усилению своей армии и отметил, что 40 миллионов евро, которые республика получит из Европейского оборонного фонда, позволят ей в два раза увеличить оборонный бюджет.
Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщала, что власти республики ведут предварительные дискуссии со странами ЕС о поставках летального вооружения. «Пока мы решаем, что нам необходимо. Понадобится ли нам летальное оружие или нет», — уточнила она.
До этого глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявляла, что страны НАТО намерены вооружить Молдавию, чтобы она могла защититься в случае возможного вторжения России.