Президент Франции Макрон заявил, что ЕС удвоит военный бюджет Молдавии

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что финансовая поддержка Европейского союза (ЕС) позволит Молдавии удвоить свой военный бюджет. Об этом он высказался на совместной пресс-конференции со своей молдавской коллегой Майей Санду в Кишиневе, передает РИА Новости

Макрон поддержал планы Молдавии по усилению своей армии и отметил, что 40 миллионов евро, которые республика получит из Европейского оборонного фонда, позволят ей в два раза увеличить оборонный бюджет.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщала, что власти республики ведут предварительные дискуссии со странами ЕС о поставках летального вооружения. «Пока мы решаем, что нам необходимо. Понадобится ли нам летальное оружие или нет», — уточнила она.

До этого глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявляла, что страны НАТО намерены вооружить Молдавию, чтобы она могла защититься в случае возможного вторжения России.