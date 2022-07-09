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Подавший сигнал тревоги пассажирский самолет сел в Уфе

Подавший сигнал тревоги самолет Сочи — Омск благополучно сел в аэропорту Уфы

Фото: Unsplash

Пассажирский самолет Boeing, который ранее подал сигнал тревоги в воздухе, совершил благополучную посадку в аэропорту Уфы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Лайнер следовал из Сочи в Омск. Как отмечает агентство, сигнал тревоги был подан над территорией Казахстана. Причины происшествия на данный момент не сообщаются.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), летевший из Мурманска в Москву, подал сигнал тревоги, пролетая над Карелией. Причиной сигнала стало анонимное сообщение о минировании. Лайнер не стал снижать высоту и благополучно приземлился в Шереметьеве.

Позднее в тот же день сигнал тревоги подал пассажирский самолет Boeing 737, следовавший по маршруту Москва — Сочи. Борт также не стал менять курс и совершил посадку в аэропорту назначения.

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Марина Совина
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