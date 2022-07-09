Футболист-чемпион назвал правила занятия сексом перед матчами

Футболист Андрей Ещенко заявил, что за два дня до матчей не занимается сексом

Чемпион России по футболу в составе московского «Спартака» Андрей Ещенко назвал правила занятия сексом перед матчами. Его слова приводятся в Telegram-канале «Матч ТВ».

Спортсмен рассказал, что за два дня до матчей не вступает в интимную близость. «Криштиану Роналду, наоборот, в день игры может. Ну, каждому свое», — заявил Ещенко.

Футболист известен по выступлениям за «Спартак», махачкалинский «Анжи» и столичный «Локомотив». Он стал чемпионом с красно-белыми в сезоне-2016/2017. На данный момент Ещенко является заместителем технического директора академии «Спартака».

В 2016 году главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил о невозможности хорошо играть в футбол без достаточного количества секса. Он посчитал, что нельзя показать хорошую игру, если не заниматься сексом.