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Приближенные к Пугачевой люди отреагировали на слухи о ее болезни

Близкие Аллы Пугачевой отреагировали на слухи о ее болезни словами «Алла здорова»
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Приближенные к российской эстрадной певице Алле Пугачевой люди отреагировали на слухи о ее болезни. Их слова публикует «Московский комсомолец».

Известно, что в конце февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми покинула Россию и уехала в Израиль. По словам певицы, ее отъезд был связан с проведением отпуска и намерением поправить свое здоровье, что насторожило поклонников артистки, предположивших, что Примадонна больна.

Отмечается, что журналисты издания связались с близкими (имена неизвестны) исполнительницы. По их словам, «желтая» пресса приписывает 73-летней Пугачевой несуществующие диагнозы. «Алла здорова. Хочется верить, что она переживет всех злопыхателей», — заявили они.

Кроме того, близкие отметили, что артистка придерживается здорового образа жизни: в ее ежедневном рационе отсутствует жирная и жареная пища, а также продукты с содержанием сахара. Также она старается себя ограничивать в употреблении алкоголя.

В завершение приближенные к певице люди ответили на вопрос журналистов, лечилась ли она в Израиле. «И лечилась, и просто отдыхала. Пользовала косметологические процедуры. Иногда, знаете, и отоспаться на свежем воздухе — лучшее лечение», — заключили они.

Раннее в июле российский художник Никас Сафронов рассказал о возможных причинах заболевания Аллы Пугачевой. По его мнению, проблемы со здоровьем у исполнительницы могли начаться из-за стресса, который она пережила в связи с ситуацией в мире.

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Мария Винар
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