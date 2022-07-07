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Сафронов рассказал о возможных причинах болезни Пугачевой

Художник Никас Сафронов назвал стресс возможной причиной заболевания Аллы Пугачевой
Никас Сафронов

Никас Сафронов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

66-летний российский художник Никас Сафронов рассказал о возможных причинах серьезного заболевания 73-летней певицы Аллы Пугачевой. Об этом артист сообщил «Пятому каналу».

Сафронов поведал, что проблемы со здоровьем у исполнительницы могли начаться из-за стресса, который она пережила в связи с ситуацией в мире.

«Я думаю она переживает за все, что происходит, она все-таки состоялась в России и я думаю, что она могла и заболеть от переживаний. Она эмоциональный человек очень, тонкий, душевный, в эмоциях может совершить какую-то оплошность, но и может проникнуться каким-то восхищением», — предположил художник.

Артист добавил, что сама Пугачева, с которой он поддерживает хорошие отношения, не обращалась к нему за помощью и теперь ее состояние здоровья беспокоит его. Сафронов подчеркнул, что выбор Пугачевой о возвращении в Россию остается за ней, так как «каждый сам решает, как строить свою жизнь».

В конце февраля Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми покинула Россию и переехала в Израиль. По словам певицы, ее отъезд был связан с проведением отпуска и намерением поправить свое здоровье, что насторожило поклонников артистки, предположивших, что Пугачева больна.

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Анастасия Астахова
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