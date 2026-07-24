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14:22, 24 июля 2026 (обновлено: 14:24, 24 июля 2026)Мир

Трамп ошарашил своих переговорщиков условием по ядерной сделке с Саудовской Аравией

CNN: Трамп ошарашил своих переговорщиков условием по ядерной сделке с Саудовской Аравией
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Подписание «Авраамских соглашений»

Подписание «Авраамских соглашений». Фото: Alex Wong / Getty Images

Президент США Дональд Трамп ошарашил своих переговорщиков новым условием по ядерной сделке с Саудовской Аравией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, глава Белого дома неожиданно даже для своих переговорщиков выдвинул новое условие для одобрения уже подписанной ядерной сделки. Им стало присоединение Эр-Рияда к соглашениям Авраама о нормализации отношений с Израилем.

«Заявление Трампа застало врасплох переговорную группу администрации по ядерному вопросу», — передает телеканал слова источников.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в четверг подтвердила заявления Трампа, подчеркнув, что президент «всегда является последним, кто принимает решение», и что соглашение «сорвется», если Саудовская Аравия не нормализует дипломатические отношения с Израилем.

Ранее Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social условие для одобрения ядерной сделки с Саудовской Аравией. По его словам, США сделают это только при условии присоединения Эр-Рияда к соглашениям Авраама.

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