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В Кремле прокомментировали возможное присутствие Путина на похоронах Абэ

Песков заявил, что президент Путин не поедет на похороны экс-премьера Японии Абэ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Григорий Сысоев / Sputnik / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не поедет на похороны убитого бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Так его возможное участие в церемонии прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Песков также пояснил, что присутствие на похоронах представителей России зависит от протокольных правил.

Отмечается, что похороны Абэ состоятся 12 июля в районе Токио.

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Владимир Путин 8 июля выразил соболезнования в связи со смертью Синдзо Абэ. Он назвал погибшего выдающимся государственным деятелем, который много сделал для развития добрососедских отношений между Москвой и Токио. «Мы поддерживали с Синдзо регулярные контакты, в которых в полной мере проявлялись его прекрасные личные и профессиональные качества. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал», — говорилось в телеграмме Путина.

На экс-премьера Японии Синдзо Абэ было совершено покушение 8 июля во время предвыборного митинга. 41-летний преступник выстрелил в него из самодельного дробовика. Абэ скончался в больнице.

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Антон Похиляк
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