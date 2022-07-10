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Звезда «Стражей Галактики» извинился перед чемпионом UFC

Крис Прэтт из «Стражей Галактики» извинился перед чемпионом UFC Исраэлем Адесаньей
Крис Прэтт

Крис Прэтт. Фото: David Swanson / Reuters

Звезда «Стражей Галактики» и «Мира Юрского периода» американский актер Крис Прэтт был вынужден извиниться перед бойцом смешанного стиля (MMA) Исраэлем Адесаньей за неуместную критику. Об этом сообщает TMZ.

43-летний голливудский актер раскритиковал Адесанью за его выступление на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел 3 июля. По мнению Прэтта, бой действующего чемпиона мог быть ярче после недели треш-тока: Адесанья не сумел досрочно завершить поединок против Джареда Каннонье.

В ответ на реплику Прэтта в социальных сетях Адесанья напомнил последнему, что тот всего лишь фанат. В итоге актер извинился. Прэтт отметил, что осознал свою неправоту, и подчеркнул, что и ему неприятно, когда его деятельность критикуют непрофессионалы.

Адесанья регулярно использует треш-ток перед поединками и отмечается оригинальными выходками. В частности, при выходе на поединок против Каннонье он повторил появление на сцене известного рестлера Гробовщика, заимствовав музыкальное сопровождение и эффекты из шоу WWE. В руках Адеснаья держал урну с «прахом» соперника.

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