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Спорт

Появилось видео лучших моментов турнира UFC Vegas 58

Появилось видео лучших моментов турнира UFC Vegas 58: Физиев против Дос Аньоса

Кадр: страница UFC во «ВКонтакте»

В сети появилось видео лучших моментов турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Ролик доступен в паблике организации во «ВКонтакте».

Vegas 58 возглавило противостояние Рафаэля Физиева и Рафаэля Дос Аньоса. Уроженец Казахстана одержал победу над 37-летним бразильцем нокаутом в пятом раунде поединка. Для Физиева она стала шестой подряд в UFC.

Также в рамках основного карда Кайо Борральо вышел победителем из поединка против Армена Петросяна. Саид Нурмагомедов оказался сильнее Дугласа Сильвы де Андраде.

Чейз Шерман нокаутировал Джареда Вандеру. Майкл Джонсон уступил Джейми Малларки раздельным решением.

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