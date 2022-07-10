Макрону передали просьбу Киева о поставках средств защиты и броневиков

Глава сената Франции Ларше передал президенту Макрону просьбу Киева о поставках броневиков

Глава сената Франции Жерар Ларше по итогам поездки на Украину передал президенту страны Эммануэлю Макрону просьбу от киевских властей о поставках средств защиты и броневиков, передает РИА Новости в воскресенье, 10 июля.

Ларше в рамках визита провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и выступил в Верховной Раде. «Президент Зеленский сейчас озабочен тем, чтобы сохранить как можно больше своих солдат. Они нуждаются в средствах защиты и бронеавтомобилях, которые могли бы их защитить», — объяснил глава сената Франции.

Ранее в США заявили о нежелании президента Франции и канцлера ФРГ Олафа Шольца удовлетворять требования Зеленского. По мнению обозревателя Los Angeles Times Дойла МакМануса, на Западе проявляются признаки «усталости от Украины» из-за последствий антироссийских санкций для экономик европейских стран. Он отметил, что европейские лидеры не исполнили «самое заветное желание» Зеленского об оперативных поставках вооружений. Помимо этого, обозреватель подчеркнул, что скорое вхождение Украины в Европейский союз является маловероятным.

В середине июня Макрон пообещал украинскому коллеге продолжить поставки тяжелого вооружения. Макрон поинтересовался у Зеленского о потребностях Украины в военной технике, политической и финансовой поддержке, а также в гуманитарной помощи​​​.