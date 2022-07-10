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Бывший кандидат в президенты Франции назвала ошибку Украины

Марин Ле Пен назвала неэффективными и бьющими по Франции санкции Евросоюза против России

Фото: Alexis Sciard / Global Look Press

Украина ошибается, если считает, что существует военное решение конфликта с Россией — нужно искать дипломатический путь его урегулирования, считает глава парламентской фракции партии «Национальное объединение», бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Ее слова приводит ТАСС.

По мнению политика, «ни один из военных специалистов не может сказать, что Украина способна победить в военных действиях против России».

Также Ле Пен высказалась, что антироссийские санкции наносят ущерб самим французам, а «Россию делают только богаче».

В апреле бывший кандидат в президенты Франции отказалась называть события на Украине геноцидом. Она также отмечала, что президент Украины Владимир Зеленский иногда просит от других государств больше, чем ему возможно дать. При этом Ле Пен в ходе предвыборной кампании говорила, что в случае победы она продолжила бы поставлять Украине оружие.

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Антон Похиляк
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