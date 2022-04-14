Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Ле Пен отказалась называть события на Украине геноцидом

Кандидат в президенты Франции Ле Пен отказалась называть ситуацию на Украине геноцидом

Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Кандидат в президенты Франции, глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отказалась называть события на Украине геноцидом. Слова политика передает РИА Новости.

«Геноцид — юридически чрезвычайно четкое определение, которое не соответствует известным в настоящее время фактам», — заключила Ле Пен. Она также отметила, что президент Украины Владимир Зеленский иногда просит от других государств больше, чем ему возможно дать.

Материалы по теме:
Слишком много амбиций. Макрон намерен стать новым лидером Европы. Как президенту Франции поможет кризис на Украине?
Слишком много амбиций.Макрон намерен стать новым лидером Европы. Как президенту Франции поможет кризис на Украине?
18 февраля 2022
«Не спишь? Наберу?» Макрон теряет шансы победить на президентских выборах. Кто теперь будет звонить Путину из Парижа?
«Не спишь? Наберу?»Макрон теряет шансы победить на президентских выборах. Кто теперь будет звонить Путину из Парижа?
10 апреля 2022

Ранее с похожее позицией выступил президент Пятой республики Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что русские и украинцы — это братские народы, и напомнил о необходимости руководствоваться фактами.

До этого Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым частью России. Кроме того, политик сообщила, что не сожалеет по поводу запрета на въезд на территорию Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Андреева
Обсудить
Последние новости
На крейсере «Москва» произошел взрыв
Минобороны заявило об уничтожении двух складов с вооружением ВСУ
Россиянок исключили из сборной Украины по биатлону
Чиновника администрации Элисты арестовали за фейки о ВС России
Сын Владимира Жириновского выступил с речью на поминках отца
Минобороны сообщило об уничтожении 770 военных объектов Украины
Минобороны сообщило об уничтожении украинского вертолета и беспилотника
Совбез Белоруссии сообщил о попытке втянуть страну в конфликт на Украине
IT-специалистам уточнили условия для получения льготной ипотеки
В Минобороны рассказали об очередной группе сдавшихся в плен бойцов ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.