Кандидат в президенты Франции Ле Пен отказалась называть ситуацию на Украине геноцидом

Кандидат в президенты Франции, глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отказалась называть события на Украине геноцидом. Слова политика передает РИА Новости.

«Геноцид — юридически чрезвычайно четкое определение, которое не соответствует известным в настоящее время фактам», — заключила Ле Пен. Она также отметила, что президент Украины Владимир Зеленский иногда просит от других государств больше, чем ему возможно дать.

Ранее с похожее позицией выступил президент Пятой республики Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что русские и украинцы — это братские народы, и напомнил о необходимости руководствоваться фактами.

До этого Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым частью России. Кроме того, политик сообщила, что не сожалеет по поводу запрета на въезд на территорию Украины.